Man gewond geraakt bij schietincident in Ede

Woensdagavond is in Ede rond 21.50 uur op de Soembalaan een 28-jarige man uit Ede gewond geraakt bij een schietincident. Dit meldt de politie donderdag.

Conflict

'We gaan er vanuit dat er mogelijk een conflict aan vooraf is gegaan. De exacte toedracht wordt nu onderzocht. Het slachtoffer is in zijn been geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. De man is buiten levensgevaar', aldus de politie

Vanaf scooter beschoten

Een scooter met daarop twee personen passeerde de 28-jarige man die vervolgens werd beschoten. De politie is direct een zoektocht gestart naar de twee mannen op de scooter. Hierbij werd onder andere een politiehelikopter ingezet. De politie doet nu onderzoek naar het schietincident, zo wordt er een buurtonderzoek gedaan en wordt er met getuigen gesproken.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over dit schietincident of misschien zijn er mensen die meer informatie hebben over de twee personen op de scooter.