Drie aanhoudingen na ramkraak Europalaan

De politie kreeg in de nacht van donderdag 11 op vrijdag 12 juli rond 4.10 uur meerdere meldingen binnen van een auto die in een pand was gereden aan de Europalaan. Agenten kwamen vrij snel ter plaatse en zagen daar drie mannen op twee scooters wegrijden die voldeden aan het opgegeven signalement. Er volgde een achtervolging.

Waarschuwingsschot

De vluchtende verdachten zijn na het lossen van de twee waarschuwingsschoten uiteindelijk klemgereden door de politieauto. Daarbij kwamen de twee opzittenden ten val en zijn ze ter plaatse aangehouden. Een van de scooterrijders heeft door deze val letsel en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Daar is de verdachte geholpen aan zijn verwondingen. Hij is inmiddels weer overgebracht naar het politiebureau.

De agenten hebben ook een derde verdachte aangehouden die voldeed aan het opgegeven signalement. Zijn betrokkenheid bij het incident wordt nader onderzocht. De tweede scooter is nog niet aangetroffen.

Ingesloten

De politie heeft de zaak in onderzoek en de drie verdachten (een 17-jarige jongen en een 20-jarige en een 21-jarige man uit Utrecht) zijn ingesloten.