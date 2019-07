Code Geel voor waterhozen en zware onweersbuien

Het KNMI heeft vrijdag Code Geel afgegeven voor het midden en oosten van het land vanwege onweersbuien met veel neerslag en in het IJsselmeergebied kans op waterhozen. Dit meldt het KNMI vrijdag.

Lokaal hagel

'In het midden en oosten komen stevige onweersbuien voor met lokaal mogelijk hagel en veel neerslag in korte tijd', aldus het KNMI. Het gaat dan om tussen de 30-40 mm en lokaal zelfs tot 50 mm neerslag in een uur.

Waterhozen

De waarschuwing geldt vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur. In het IJsselmeergebied kunnen de eerste uren waterhozen voorkomen. In de loop van de middag verdwijnen de buien richting het oosten van het land