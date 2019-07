Vierdaagse weer van start

De 103ste Vierdaagse is vanochtend vroeg van start gegaan. De Vierdaagse van Nijmegen zal in het begin koel zijn, maar komende dagen zal de temperatuur oplopen.

Woensdag wordt het met 23 graden warmer als vandaag. Vanaf woensdag neemt ook de kans op wat regen of enkele buien toe.

De vier wandeldagen van de Nijmeegse Vierdaagse zijn volgende week dinsdag t/m vrijdag. De bijbehorende Vierdaagsefeesten zijn eerder al begonnen

De Vierdaagse is een meerdaagse wandelprestatietocht waaraan jaarlijks tienduizenden wandelaars deelnemen. Vanuit heel de wereld komen zij naar Nijmegen om vier dagen te wandelen in de Waalstad en haar prachtige, bosrijke omgeving. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een glorieuze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen.