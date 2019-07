Vierdaagsefeesten: jubileumeditie met gouden glans

Vierdaagsefeesten vierde de afgelopen week haar 50-jarig jubileum. Met een fantastische sfeer, prachtige programmering, veel belangstelling en perfecte weersomstandigheden, blikken we terug op een glansrijke editie. Het grootste evenement van Nederland was nagenoeg even drukbezocht als vorig jaar. Verspreid over 7 dagen deden zo’n 1.625.000 feestvierders de binnenstad van Nijmegen aan.

Bestuursvoorzitter Walter Hamers geeft aan: “De bezoekersaantallen van de Vierdaagsefeesten maken een stabiele groei door, die gelijk loopt met de groei van het aantal Nederlanders en het aantal inwoners van Nijmegen. We gaan met de ambities en de ontwikkeling van de stad mee. We hoeven niet meer en groter, maar wel beter en nog waardevoller.”

De week kwam rustig op gang door nog wat regen op de zaterdagmiddag en wat koelere momenten begin van de week. Met temperaturen tussen de 20 en 24 graden was het ideaal weer om energiek en geboeid van de muziek te kunnen genieten. Daar maakten de bezoekers dan ook gretig gebruik van; opvallend veel mensen kwamen gericht voor het programma naar de stad. Niet alleen bij het Valkhof Festival, dat ook dit jaar weer muziekliefhebbers uit het hele land en daarbuiten trok; ook bij bijvoorbeeld Otis Park, Festival op ’t Eiland, SMKMRKT, de Kaaij, Oerhollands Joris Ivensplein en Hennes Latin Stage waren duidelijk fans aanwezig van de acts die zich op de podia voltrokken.

De sfeer in de stad was zeer goed, en ondanks de hoge bezoekersaantallen deden zich de afgelopen week relatief weinig incidenten voor. Het publiek spreidde zich goed door de stad. Directeur Leo Weterings: “Het is ontzettend bijzonder om te zien dat hier dagelijks ruim 200.000 mensen samenkomen, uit alle lagen en leeftijden van de bevolking.

Mensen die elkaar tegenkomen op de hoek van de straat, elk op weg naar hun eigen favoriete plekje, maar elkaar ontmoeten en samen iets heel bijzonders meemaken.”

Matrixx at the Park en Matrixx Live aan de Kade waren, met grote namen op het affiche, de populairste locaties. Voor deze trekpleisters moest de politie soms ‘Vol’ communiceren op de lichtkranten. Dit gold ook voor het populaire Faberplein. De toevoeging van podium ‘Rade aan de Kade’ op de vernieuwde Waalkade bleek ook een succesformule. Het verplaatste reuzenrad toornde nu hoger boven de stad uit vanaf Kelfkensbos, wat prachtige plaatjes opleverde.

De temperaturen van de afgelopen week leenden zich uitstekend voor de eetlust en de wandel naar de bar: veel ondernemers geven aan een zeer positieve omzet te hebben gedraaid. Dit is ook wel noodzakelijk, want om vrij toegankelijk te kunnen blijven, moet de organisatie van de Vierdaagsefeesten zich terugverdienen in consumptiebesteding.

Opvallend was dat de straten dit jaar schoner bleven: door de plaatsing van 25% extra afvalzakken en een bewustwordingscampagne, belandde er minder rotzooi op straat. Er zullen vervolgstappen worden gezet om de Vierdaagsefeesten de komende jaren volledig circulair en schoon te laten zijn. Samen werken we toe naar een duurzaam evenement, zodat ook aankomende generaties dit feest kunnen vieren. Oftewel: genoeg ambities voor de toekomst. Voor nu kijken we terug op een zeer geslaagde week, en kan het grote aftellen naar Vierdaagsefeesten 2020 beginnen!