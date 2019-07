Bewoner aangehouden voor brandstichting, hond loopt brandwonden op

Hij zou in de schuur bij zijn woning vuurwerk hebben afgestoken waardoor brand ontstond.

De politie kreeg omstreeks 18.50 uur een melding dat een schuur van een rijtjeswoning in Kaatsheuvel in brand stond. Ter plaatse sloegen er nog enkele vlammen uit. Ook kwam er zwarte rook vanaf. De 55-jarige bewoner stond met een tuinslang in het brandende schuurtje. De dienders riepen met luide stem naar hem om naar buiten te komen om ruimte te geven aan de brandweer. Hij reageerde daar niet op waarna de agenten hem vastpakten en naar buiten trokken. De man was opgefokt en rook naar alcohol. Op de plaats lagen vuurwerkresten en rotjes.

Onderzoek

Uit het verdere onderzoek bleek dat die 55-jarige man vermoedelijk in de woning en in de schuur vuurwerk had afgestoken. Hij is daarop aangehouden ter zake de verdenking van brandstichting. Op het bureau blies hij 590 ugl. De hond raakte gewond. Hij rende uit de brandende schuur maar werd later op de avond door buurtbewoners gevonden. Hij had brandwonden, liep moeilijk en had ademhalingsproblemen. Hij zou direct naar de dierenarts worden gebracht. De brandweer heeft de brand geblust. De schuur en de goederen die daarin opgeslagen waren, raakten zwaar beschadigd.