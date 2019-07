'Code Rood' op het spoor

Extra storingsploegen aannemers

ProRail en de onderhoudsaannemers zijn nu extra alert op de effecten van de hitte op het spoor. Omdat er een verhoogd risico is op storingen zetten de aannemers extra storingsploegen paraat. Bij temperaturen van boven de 25 °C kan een spoorstaaf wel 70 °C heet worden en het belooft nóg warmer te worden.

Uitzetten stalen spoorrails

In deze warmte zet staal uit. Een stuk spoor van 30 meter kan wel een centimeter langer worden. En omdat het spoor zo strak ligt als ‘een gespannen elastiekje’, kunnen er kronkels in het spoor ontstaan, ook wel spoorspattingen genoemd. Om dat tijdig te signaleren controleren inspecteurs van ProRail en de aannemers voortdurend de ligging van het spoor.

Incidentenbestrijding rijdt met blauw zwaailicht en extra water

Bij het stilvallen van treinen kan het voorkomen dat de airco uitvalt. ProRail is verantwoordelijk voor het veilig evacueren van reizigers in gestrande treinen. Omdat een trein in de volle zon – zonder airco – snel warm kan worden, zal ProRail Incidentenbestrijding met blauw zwaailicht en sirene rijden om zo snel mogelijk bij een stilgevallen trein aanwezig te kunnen zijn. Reizigers mogen namelijk nooit zelf uit een trein stappen in verband met onder andere aanrijd- en elektrocutiegevaar.

ProRail Incidentenbestrijding

Op strategische plaatsen in het land staat ProRail Incidentenbestrijding klaar met extra personeel en water voor treinreizigers. Bij een storing zullen deze ‘waterwagens’ ook gaan rijden om reizigers in een gestrande trein een flesje aan te kunnen bieden.

Extra bezetting op verkeersleidingsposten

Op alle verkeersleidingsposten van ProRail geldt ‘Code Rood’. Deze Code wordt van kracht wanneer er kans is op extra verstoringen op het spoor en dus extra alertheid wordt geëist. Om het treinverkeer zo goed mogelijk te regelen, zijn er extra verkeersleiders op de posten en zijn bezoekers niet toegestaan op de seinzaal, zodat treinverkeersleiders zich maximaal kunnen concentreren. ProRail adviseert treinreizigers om extra voorbereid op reis te gaan en (extra) water mee te nemen.