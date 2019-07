Dode bij aanvaring tussen speedboot en rubberboot

Een 20-jarig persoon is dinsdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing tussen een speedboot en een rubberboot ter hoogte van Zoutelande. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 15.19 uur kregen de hulpdiensten de melding van de aanvaring ter hoogte van de Langstraat. Ondanks de inzet van veel hulpdiensten overleed het slachtoffer op de plaats van het ongeval.

De familie van het slachtoffer is opgevangen door de politie. Omdat het vrij druk was op het moment van de aanvaring, zijn veel mensen getuigen geweest. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.