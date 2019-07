Ramon Arnhem nieuwe districtschef IJsselland

Arnhem komt op deze plek na het vertrek van Arjan Mengerink en Wim Kanis.

Hij is sinds 2018 chef van het basisteam Openbaar Vervoer Amsterdam. Ook was hij plaatsvervangend programmadirecteur en ontwikkelde hij met zijn team het programma ‘Politie van Iedereen’, dat zich richtte op het beter laten aansluiten van de politie op de etnisch, religieus en seksueel gevarieerde maatschappij.

Oscar Dros, chef van de eenheid Oost-Nederland, is enthousiast over de komst van Ramon. “Gezien zijn opleiding en werkervaring zijn we ervan overtuigd dat hij een mooie aanvulling is in onze eenheid. We waren onder andere op zoek naar iemand die goed in staat is verbinding te maken, intern en extern. Die persoon hebben we gevonden.”

Variëteit

Ramon gaat de komende weken zijn werk in Amsterdam afronden en start op 15 oktober in het district.

Ramon: “Ik kijk er naar uit. De afgelopen weken hebt ik gesprekken gevoerd met verschillende collega’s. Wat mij opviel, was de bereidheid om samen te werken, een no-nonsens cultuur met oog voor verbinding en een variëteit aan vraagstukken. In het werkgebied zie je verschillende culturen. Neem bijvoorbeeld Staphorst met zijn eigen cultuur en de wijk Holterbroek in Zwolle, waar meer dan honderd verschillende culturen vertegenwoordigd zijn. Elk gebied is anders en ik weet dat de collega’s alles op alles zetten om hun vakmanschap voor al deze bewoners in te zetten. Er ligt een heel stevig fundament; ik heb veel waardering voor wat mijn voorgangers achterlaten”.

Rond 15 oktober zal Ramon zich nader voorstellen aan het bestuur, het publiek en de media.