Het weer is 'hot'

Nu het kwik niet meer te houden lijkt en het ene hitterecord na het andere wordt verbroken is het weer letterlijk 'hot' te noemen. Woensdag sneuvelde het 75-jaar oude hitterecord van 38,6 graden Celsius en werd er in het Brabantse Gilze-Rijen even voor 15.00 uur 38,8 graden gemeten maar de temperatuur bleef nog verder stijgen. Rond 16.00 uur tikte de thermometer aldaar zelfs de 39,2 graden aan!

Uitzonderlijk warm

Vandaag is het zonnig en droog, al trekken in het westen soms wel enkele wolkenvelden over. Het wordt uitzonderlijk warm; de maximumtemperaturen lopen uiteen van 32°C op de Waddeneilanden tot lokaal 39°C in het zuiden en zuidoosten. De zuidoostenwind is overwegend matig. In de loop van de middag draait de wind van het westen uit naar west waardoor er enige verkoeling optreedt.

Nachttemperaturen van 19 tot 23 graden

In de nacht naar donderdag is er alleen hoge bewolking. Het blijft droog. De minima lopen uiteen van 19°C in het noordwesten tot 23°C in het zuidoosten. In stedelijke gebieden liggen de minima enkele graden hoger. De wind is zwak en komt uit uiteenlopende richtingen.

Donderdag een 'lokale 40 graden Celsius mogelijk'

'Morgen verandert er weinig aan het weerbeeld en is er opnieuw veel zon. Op veel plaatsen wordt het nog iets warmer dan vandaag met maximumtemperaturen van 32°C op de Waddeneilanden tot 39°C in het zuiden en zuidoosten. Een lokale 40°C is niet uit te sluiten', zo laat het KNMI woensdag weten. Later in de middag en in de avond is er in het zuidwesten een kleine kans op een lokale (onweers)bui met windstoten. De wind is zwak tot matig en komt uit richtingen tussen oost en zuidoost.