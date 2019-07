Zo creëer jij eyecatchers voor jouw bedrijf!

Effectieve bedrijfsmarketing is niet het meest gemakkelijke aspect van de bedrijfsvoering. Want er is veel keuze qua marketingstrategie. En voor je het weet is de concurrentie je te slim af. En moet je nu inzetten op online marketing (zoals een goede website, ads en social media), vooral op offline reclame maken (via een reclamebord, folders, bedrijfslogo) of kun je het beste kiezen voor een afgewogen combinatie? Onze tips helpen je om effectief aan marketing te doen, zodat je als bedrijf een echte eyecatcher bent.

1. Zorg dat je in de buurt goed opvalt

Een van de belangrijkste aandachtspunten qua marketingstrategie is zorgen dat je in de directe omgeving goed opvalt. Dat kan via gevelreclame, een reclamebord op strategische plekken plaatsen, autobelettering, bedrijfsvlaggen, et cetera. Zorg dat jouw bedrijfsnaam en logo in de regio bekend raakt, zodat je in jouw woonplaats en omgeving een klantenkring opbouwt. Dit is een strategie van de lange termijn: via een reclamebord, bedrijfsvlaggen en jouw logo op zakenauto's gaan mensen jouw bedrijf steeds meer herkennen en zal je klantenkring op termijn groter gaan worden.

2. Bedrijfskleding

Ook goed zittende en representatief ogende werk- of bedrijfskleding is een echte eyecatcher. Zeker als jouw personeel veel onderweg is of in drukke gebieden werkzaam is, werkt bedrijfskleding om jouw onderneming in de spotlights te zetten. Qua keuze is er veel mogelijk op het gebied van bedrijfskleding. Kies voor een hoge kwaliteit, zodat jouw personeel ook in de vrije tijd de kleding van het jouw onderneming aantrekt. Dat betekent gratis extra p.r. Verder komt werkkleding ook representatief en professioneel over, zeker als de kleding strak vormgegeven is!

3. SEO-geoptimaliseerde website en social media

Een bedrijfswebsite, eventueel met webshop, maakt voor veel bedrijven het verschil. Zorg dat de homepage er goed verzorgd uitziet en de website snel en gemakkelijk werkt. Ben je hierin zelf niet gespecialiseerd, besteed deze taak dan uit aan een ervaren ict-bedrijf. Zo houd je zelf veel tijd over en kun je je richten op waar je goed in bent. Verstandig is ook om jezelf te laten zien op sociale media als Facebook, LinkedIn en Twitter. Tegenwoordig kun je via internet een enorme doelgroep, met name jongeren, bereiken en met hen een online band opbouwen. Dat doe je vooral door origineel te zijn. af en toe een win-actie te organiseren en voldoende aandacht te besteden aan jouw online presentatie.

4. Visitekaartjes

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone. Toch blijven visitekaartjes onmisbaar. Mensen bewaren deze nog steeds in hun portemonnee en worden daardoor regelmatig aan jouw bedrijf herinnerd. Visitekaartjes kun je op allerlei gelegenheden, zoals beurzen en overleggen, uitdelen en zijn erg voordelig in de aanschaf. Doen dus!