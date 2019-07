Grote brand verwoest opslagloods met appelen in Marknesse

Dinsdagavond even na 18.00 uur is een zeer grote brand uitgebroken in een schuur aan de Blokzijlerdwarsweg in Marknesse in Flevoland. Dit meldt de brandweer dinsdagavond.

Appels

De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te bedwingen. In de schuur liggen appels opgeslagen die worden verwerkt tot compote. Rond 21.00 uur had de brandweer de brand onder controle en was er geen uitbreidingsgevaar meer. De brandweer is nog wel even bezig met nabluswerkzaamheden. 'De schuur moet als verloren worden beschouwd', aldus de brandweer. De rook trekt nog laag over, richting Vollenhoven en kan een vervelende geur afgeven. De brandweer is nog enige uren bezig met nabluswerkzaamheden.

Zwarte deeltjes

In de omgeving van de brand zijn zwarte deeltjes neergekomen in Blokzijl, Kraggenburg en rond de schuur aan de Blokzijlerdwarsweg. De deeltjes zijn door de brandweer onderzocht en leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid.