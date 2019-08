Morgen veel buien en kans op waterhozen

In de loop van de ochtend is het half tot zwaar bewolkt, in de middag ontstaan er enkele stevige buiten, vooral in het oosten mogelijk met onweer en/of hagel. Lokaal kan er in korte tijd veel regen vallen, mogelijk meer dan 30 cm en met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Naast regen en onweer is het vooral op de Waddenzee en op de grote meren mogelijk om waterhozen te zien. Dit meldt weerplaza.nl donderdag.

Overdag vallen de meeste buiten in het noordwesten, midden en oosten van het land. In het zuidoosten vallen later in de middag en 's avonds de eerste stevige buien. De minste ndeerslag wordt in het zuidwesten en delen van het noordoosten verwacht. Naar verwachting wordt het in de loop van vrijdagavond en de nacht naar zaterdag op de meeste plaatsen droog.

Waterhoos

Een waterhoos is een vaak trechtervormige slurf onderaan een wolk, veroorzaakt door snel draaiende luchtbewegingen boven open water. Hierbij wordt water omhoog gevoerd. Als zo'n slurf het wateroppervlak raakt en water opzuigt, wordt dit verschijnsel een waterhoos genoemd. Wie zich op het water bevindt en een flinke bui ziet aankomen, doet er verstandig aan om zo snel mogelijk het water te verlaten.