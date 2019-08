Politie verricht 14 aanhoudingen rondom Canal Parade

De politie kijkt terug op een gemoedelijk verlopen Canal Parade. 'Dat sfeerbeeld past ook bij de voorafgaande en aansluitende feesten in de stad', zo meldt de politie zondag.

Varen onder invloed

Op vrijdag werden drie aanhoudingen verricht. Op zaterdag werden elf personen aangehouden in relatie met de Pride-festiviteiten, waarvan 7 personen vanwege varen onder invloed.

Zakkenrollers

Los van de ‘Pride-gerelateerde’ aanhoudingen verrichtte het ‘doelgroepenteam’ van de Amsterdamse politie, in de volksmond ook wel ‘zakkenrollersteam’ genoemd, vrijdag en zaterdag in de avond en nachtelijke uren in totaal zeven aanhoudingen.

'Voetbaltruc'

Drie verdachten werden aangehouden op verdenking van diefstal van een loktelefoon, één verdachte overtrad een opgelegd gebiedsverbod, één verdachte werd aangehouden op verdenking van het dealen van drugs en twee verdachten werden aangehouden vanwege een straatroof middels de zogenaamde ‘voetbaltruc’.