Duo gebruikte volgsoftware in e-mails aan studenten

Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit schrijft de Volkskrant woensdag. Met de 'volgsoftware' kan worden aangetoond dat een student een belangrijk bericht heeft geopend. Het gebruik van trackingsoftware was waarschijnlijk in strijd met de privacyregels, bevestigt DUO na berichtgeving door de Volkskrant. Inmiddels heeft de dienst het gebruik van de software opgeschort. Een woordvoerder van DUO zegt in het NOS Radio 1 Journaal : 'Wij waren altijd in de veronderstelling dat we het binnen de kaders van de wet deden.' Nadat de Volkskrant DUO vragen had gesteld over het gebruik van de software, heeft DUO de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) benaderd. Die lieten weten dat het gebruik van de trackingsoftware hoogstwaarschijnlijk in strijd is met de privacyregels.

DUO parkeert de gegevens even en gaat na de zomer in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegeven om te kijken hoe de dienst wel op een legale manier gebruik kan maken van data.