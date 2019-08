Snelweg tussen Maarssen en Leidsche Rijntunnel gesloten voor groot onderhoud

Parallelbaan

In verband met de werkzaamheden voor het project A2: groot onderhoud Holendrecht - Leidsche Rijntunnel is de hoofdrijbaan het gehele weekend afgesloten voor het doorgaande verkeer tussen Maarssen en de Leidsche Rijntunnel in de richting van Utrecht. Het verkeer wordt via de parallelbaan van de snelweg A2 geleid. Daarnaast heeft het verkeer te maken met lokale afsluitingen.

Afsluitingen werkzaamheden A2

Het komende weekend is oprit (7) Utrecht-Leidsche Rijn-Centrum in de richting van Utrecht afgesloten. Verkeer vanuit Maarssen in de richting van ’s-Hertogenbosch wordt omgeleid via de N230 richting knooppunt Everdingen en pakt bij knooppunt Everdingen de A2 richting ’s-Hertogenbosch. Verkeer vanuit Utrecht/Leidsche Rijn-Centrum richting ’s-Hertogenbosch gaat via de Stadsbaantunnel naar oprit (8) Utrecht Papendrop van de A2 in de richting van ’s-Hertogenbosch.

Omleidingen via gele borden

Verkeer vanuit de Meern/Leidsche Rijn richting Den Haag gaat via de Vleutensebaan en de N198 naar oprit (14a) Harmelen van de snelweg A12 richting Den Haag.

Weggebruikers dienen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. De omleidingen worden met gele borden aangegeven.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat doet er alles aan om hinder voor weggebruikers te beperken. Daarom blijven tijdens de werkweekenden 2 rijstroken beschikbaar, waardoor doorgaand verkeer mogelijk blijft. Het lokale verkeer wordt omgeleid door de afsluiting van oprit (7) Utrecht/Leidsche Rijn-Centrum in de richting van Utrecht. Deze werkzaamheden zullen impact hebben op de bereikbaarheid van de westkant van Utrecht vanaf de A2. Hiervoor zijn goede afspraken gemaakt met de hulpdiensten.

Groot onderhoud A2 hard nodig

Het asfalt op de A2 tussen Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel is na 8 jaar intensief gebruik verouderd en hard aan onderhoud toe. Na het groot onderhoud kan de A2 weer jaren mee. Tijdens het groot onderhoud vervangt Rijkswaterstaat onder meer asfalt en voegovergangen. De buitenste rijstroken en de vluchtstrook tussen Holendrecht en Maarssen krijgen nieuw asfalt. Tussen Maarssen en de Leidsche Rijntunnel krijgt de hele rijbaan nieuw asfalt. Daarbij herstelt Rijkswaterstaat oneffenheden in het wegdek.

Meer informatie werkzaamheden A2

Kijk voor meer informatie over het groot onderhoud aan de A2 tussen Holendrecht en de Leidsche Rijntunnel op de projectpagina. Voor actuele informatie over werkzaamheden kunt u terecht op de pagina Geplande wegwerkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).