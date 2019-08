Man gewond bij steekincident Almere

De politie is een onderzoek gestart naar een steekincident in Almere waarbij een 22-jarige man gewond is geraakt. Dit meldt de politie zaterdag.

Gewonde man bij bushokje

De politie werd in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 augustus omstreeks 04.45 uur gealarmeerd dat er een man bij een bushokje zat bij het Busplein die gewond was. Politieagenten zagen dat hij steekwonden had. De 22-jarige man uit Almere is naar het ziekenhuis gebracht.

Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien dat meerdere personen bij dit incident betrokken zijn. Een van hen, een 29-jarige man uit Almere is aangehouden. Wat zijn aandeel is geweest en wat de aanleiding was, wordt door de politie onderzocht. Ook is de politie op zoek naar de andere betrokkenen.