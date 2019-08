Lichaam 19-jarige vermiste Amersfoorter gevonden in het Gooimeer

De 19-jarige jongen die sinds zaterdagavond werd vermist in het Gooimeer is overleden.. Zijn lichaam is gevonden. Dit heeft Politie Flevoland op Twitter laten weten.

De jongen uit Amersfoort was met vrienden toen hij rond 17.30 uur van de Stichtse Brug over het Eemmeer sprong. Toen hij vervolgens niet meer boven kwam, hebben zijn vrienden onmiddeljk de hulpdiensten gewaarschuwd. Er is met een politiehelikopter, duikers en een sonarboot naar hem gezocht.

Duikers zochten nog op de plek waar de man voor het laatst was gezien. Zondagochtend maakte de politie bekend dat het lichaam van de jongen was gevonden.

De Stichtse Brug is de brug over het Eemmeer en is 13 meter hoog. De A27 vanuit Utrecht naar Almere loopt over de brug.