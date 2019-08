Weer schietincident in Amsterdam, nu op Willem Kromhoutstraat

Bij de meldkamer kwam rond 19.05 uur de melding binnen dat er zou zijn geschoten. Politieagenten gingen direct naar de locatie, waar op de kruising van de Willem Kromhoutstraat met de Cort van der Lindenkade meerdere hulzen zijn gevonden. Er werden geen gewonden aangetroffen. De politie doet uitgebreid onderzoek op de locatie, onder meer met forensisch rechercheurs. Een geparkeerd busje blijkt te zijn geraakt. Gelukkig raakte niemand gewond.

De recherche spreekt graag met mogelijke getuigen. Informatie kan worden doorgegeven via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.