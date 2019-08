Atletiekunie verbijsterd om aanhouding atleet Roelf B. in Hongarije

De Atletiekunie is voor de tweede keer in korte tijd geconfronteerd met de aanhouding van een atleet in verband met drugs. 'Wederom overheerst de verbijstering', zo laat de Atletiekunie dinsdag weten.

Veel vragen

'De Atletiekunie distantieert zich volledig van elke vorm van gebruik en handel in drugs. We kunnen ons voorstellen dat er enorm veel vragen leven over dit onderwerp; die leven uiteraard ook bij ons. Zolang we de betrokken personen niet hebben kunnen spreken, zullen deze vragen onbeantwoord blijven', stelt de Atletiekunie. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor wat dit teweeg brengt bij familie en directe omgeving. De Atletiekunie wacht nu de verdere rechtsgang af', aldus de Atletiekunie

Stadskanaal

Roelf B. (21) is een topsprinter die voor het Nederlandse estafetteteam uitkwam. Gert-Jan N. (22), is een stadgenoot van B. en woont ook in Stadskanaal. Het tweetal is door de Hongaarse politie op 6 augustus aangehouden.

Sziget-festival

Op de avond van 6 augustus 2019 zagen beveiligers twee jonge mensen in de buurt van het Sziget-festival, die verdacht rond hun tenten bezig waren. De beveiligers zagen dat iemand geld en een klein pakketje overnam. Daarop waarschuwden de beveiligers de politie.

Prijslijsten voor drugs

De politie trof een 21-jarige en 22-jarige Nederlandse man aan in een tent en in hun bagagekluizen vond de politie een kilo roze drugspillen, 128 gram wiet, 451 plastic flesjes met verdovende middelen en zakjes voor het uitgeven en distribueren van drugs. Alles werd in beslag genomen. De twee Nederlanders hadden zelfs kaartjes gemaakt met prijslijsten voor drugs.