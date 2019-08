Tips voor een milieubewuste woning

We moeten allemaal een steentje bijdragen om zo goed mogelijk voor onze natuur te zorgen. Daarom is het zo belangrijk om je woning op een milieubewuste manier in te richten. Met een paar kleine aanpassingen transformeer jij jouw huis in een duurzame woning, inclusief een lage energierekening.

Koop tweedehands

Lang niet ieder meubelstuk dat je koopt hoeft gloednieuw te zijn. Door hier en daar tweedehands te kopen, haal je unieke spullen in huis die bovendien een stuk goedkoper zijn. Dit voorkomt bovendien dat goed meubilair zomaar wordt weggegooid. Dat geldt ook voor apparaten. Sommige machines zijn gemakkelijk van iemand anders over te nemen, zoals huisbeveiliging, een oude televisie of zelfs een laptop. Op deze manier recycle je oude machines, wat weer een hoop nieuwe grondstoffen scheelt.

Zuinigere apparaten

Sommige apparaten koop je het beste niet tweedehands, omdat oude exemplaren vaak veel stroom verbruiken. Denk hierbij aan wasmachines, drogers en ovens. Is je oude apparaat inmiddels kapot? Let bij het kopen van nieuwe apparaten op het energielabel. Dit geeft aan hoe zuinig jouw apparaat is, waarbij klasse A het beste is. Ook een zuinigere cv-ketel is de moeite waard. Laat je niet afschrikken door wat een zuinige cv aanleggen gaat kosten, want dit verdien je binnen een aantal jaar al terug dankzij je lagere maandlasten.

Milieuvriendelijke materialen

Niet alleen bij het uitzoeken van elektronica is duurzaamheid belangrijk. Let ook op je meubels, beddengoed en accessoires. Zijn deze gemaakt van milieuvriendelijke materialen? Bepaalde stoffen zoals verf kunnen schadelijk zijn voor de natuur, en vermijd je dus liever. Daarnaast is het belangrijk om alleen houten meubels te kopen die gemaakt zijn van duurzaam hout. Zo hoeft er geen beschermd natuurgebied te sneuvelen voor jouw nieuwe aanwinsten. Let hierbij op het FSC-, of PEFC-keurmerk.

Isoleer je huis

Niets maakt je huis zo duurzaam als goede isolatie. Een geïsoleerd huis is namelijk minder gevoelig voor de temperaturen buitenshuis. In de winter blijft het dus lekker warm, terwijl je in de zomer van een koele woning geniet. Zo verbruik je minder energie voor je cv-ketel en airconditioning. Laat je woning isoleren door dubbel glas te plaatsen en breng isoleerstrips aan. Je maakt een echt groot verschil door isolatiemateriaal te plaatsen in je spouwmuren, vloer en dak. Ook dit is een investering, maar het zorgt ook voor een lagere energierekening.