Energieverkopers wisselen op grote schaal persoonsgegevens uit

Er wordt gehandeld in adressen, bankrekeningnummers en zelfs burgerservicenummers. DIt schrijft het AD zaterdag. Diverse bedrijven handelen in persoonsgegevens die heel gemakkelijk worden doorgespeeld. De krant schrijft dat het volgens meerdere bronnen ook gaat om gegevens uit datalekken. Die worden verkocht. Ook zouden verkopers onderling grote hoeveelheden persoonlijke gegevens verkopen.

Het is verboden om op deze manier gevoelig gegevens uit te wisselen en het kan grote gevolgen hebben. Uit onderzoek van de krant bleek ook dat op allerlei manieren energiecontracten worden aangesmeerd. Het wordt de bedrijven ook extra gemakkelijk gemaakt, als alle gegevens al beschikbaar zijn.

Veel mensen worden ook telefonisch lastiggevallen, terwijl ze geregistreerd staan in het Bel me niet register. Iemand mag dan alleen nog door een bedrijf gebeld worden als hij of zij in het verleden klant is geweest bij dat bedrijf. Maar mensen op de lijst geven aan ook door andere partijen te worden gebeld. En de handel in persoonsgegevens neemt nog toe, zo concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens