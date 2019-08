Onderzoeksraad start onderzoek naar oorzaak ingestort dak AZ-stadion

Lessen trekken

Met het onderzoek wil de Raad achterhalen wat de directe en achterliggende oorzaken zijn om zo lessen te trekken voor de toekomst. Hierbij kijkt de Raad naar zowel het ontwerp, de vergunningverlening en de bouw van het stadion als naar het onderhoud en het beheer.

Tussentijdse waarschuwing AZ-stadion

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf afgelopen vrijdag AZ en de gemeente Alkmaar al een tussentijdse waarschuwing voor de lasverbindingen in het resterende stadiondak. Uit het verkennend onderzoek blijkt dat het instorten van de overkapping is veroorzaakt door falende lasverbindingen.

Breuken en verdachte plekken

Waardoor deze verbindingen zijn bezweken is nog niet bekend. Tijdens het verkennend onderzoek zijn ook twee breuken en twee verdachte plekken aangetroffen in het deel van het dak dat nog niet is ingestort en intact is.

Acuut risico

De geconstateerde breuken en vermoedelijke scheuren kunnen leiden tot het bezwijken van delen van het resterende dak en vormen daarmee een acuut risico. Daarom heeft de Onderzoeksraad een formele tussentijdse waarschuwing verstuurd waarbij de Raad erop aandringt dat AZ de stabiliteit en sterkte van de constructie controleert en waar nodig maatregelen treft. De gemeente moet hier als vergunningverlener op toezien.