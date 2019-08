Twee gewonden bij steekincident Oisterwijk, politie houdt verdachte aan

Aan de Molenstraat in Oisterwijk dinsdagmiddag een steekincident plaatsgevonden.

Hierbij zijn twee gewonden gevallen. De dader is gevlucht en heeft zich uiteindelijk later die avond gemeld op het politiebureau,

Drie jongens kregen rond 16.50 uur ruzie, waarbij de 15-jarige jongen uit Tilburg de twee andere jongens neerstak met een mes. Beide slachtoffers, afkomstig uit Oisterwijk, van 17 en 18 jaar raakten hierbij gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De dader is weggevlucht, waarna politie een grote zoekactie op touw heeft gezet. Meerdere eenheden zijn op zoek gegaan naar de verdachte. Uiteindelijk heeft de verdachte zich zelf rond 21.00 uur op het bureau gemeld en is hij aangehouden. De politie is een onderzoek naar het incident gestart.