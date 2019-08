Consumentenbond waarschuwt voor louche loodgieters

De meeste klachten gaan over Ontstoppings-service24, H.Wander, Ontstoppings R-ss, O.24/7, Erkende-loodgieter en De-Jong-Ontstopping. Consumenten klagen over gebrekkige communicatie, het niet vooraf willen geven van tarieven, en vooral over exorbitante prijzen.

Een gedupeerde meldt dat zij voor het ontstoppen van haar gootsteen maar liefst €1426 moest betalen. De loodgieter was 20 minuten bezig en achteraf bleek de ontstopping niet verholpen.

'Pure oplichting', noemt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, deze praktijken. 'Zulke bedrijven maken misbruik van de situatie. Als jouw wc verstopt is, wil je zo snel mogelijk een oplossing, dus bel je de eerste de beste 24-uursdienst die je op Google tegenkomt. Maar dat is vaak een slechte keus, omdat die bedrijven meestal slechts bemiddelaars zijn die voor veel geld klussen doorverkopen aan loodgieters. De klant heeft zo geen idee wie er bij hem langskomt en helaas blijken er nogal wat foute figuren tussen te zitten. Bovendien berekenen de loodgieters de bemiddelingskosten door aan de klant, waardoor de rekening flink kan oplopen.'

De Consumentenbond adviseert daarom advertenties die hoog in Google staan te vermijden.

Mystery-onderzoek

Mystery-onderzoekers van de Consumentenbond belden 4 bedrijven om een wc te laten ontstoppen. De wc was vooraf onklaar gemaakt met een flinke prop papier in de afvoer.

De prijzen van de eerste 3 loodgieters varieerden van €148 tot €175. Best prijzig voor een klus die in 15 minuten is geklaard. Het vierde bedrijf maakte het helemaal bont. De klus werd uitgevoerd op een feestdag en kostte maar liefst €893. Daarvoor haalden 2 man - onnodig - de wc-pot van de muur en werd er 17 meter spiraal gebruikt (te betalen per meter). De wc-pot werd bovendien beschadigd teruggehangen.

Prijsopgave

Het is raadzaam om alleen met bedrijven in zee te gaan die vooraf een prijs opgeven. Veel loodgieters vermelden geen tarieven op hun site en ook telefonisch blijven velen vaag. De Consumentenbond belde 70 loodgietersbedrijven. Ruim de helft gaf geen tariefinformatie. Loodgieters die aangesloten waren bij de brancheorganisatie Techniek Nederland gaven het vaakst wél die informatie.