Kennis van grammatica bij Nederlandse scholieren dramatisch laag

In Nederland en Vlaanderen is in de afgelopen tien jaar de kennis van zinsontleding en zinsfuncties onder eindexamenscholieren alarmerend gedaald.

Dit melden onderzoekers van Universiteit Gent, zo schrijft de NOS woensdag. De onderzoekers herhaalden een onderzoek uit 2008. Hierbij kregen scholileren opdezelfde scholen in Nederland en Vlaanderen opdrachten over spelling en grammatica. De leerlingen moesten woorden verbeteren, werkwoorden vervoegen, woordsoorten herkennen en zinnen ontleden. Vooral de zinsontleding bleek een probleem. Nog maar 40 procent van de Vlaamse leerlingen haalde een voldoende voor het scheiden van de zin in onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp. Tien jaar geleden was dat nog 60 procent. En van de Nederlandse leerlingen haalde maar nog maar 11 procent een voldoende voor het ontleden van de zinnen. Tien jaar geleden was dat nog 28 procent.

Het spellingniveau was in beide groepen vrijwel gelijk gebleven.