10 gemeenten bekend die meedoen aan landelijk wietexperiment

Arnhem gaat, naast Groningen, Tilburg, Almere, Breda, Maastricht, Nijmegen, Zaanstad, Heerlen en Hellevoetsluis, vanaf 2021 experimenteren met de verkoop van legale wiet in coffeeshops. Het nieuws over de tien gemeenten die meedoen aan het landelijke experiment lekte woensdagavond uit.

D66 Arnhem

D66 raadslid Susan van Ommen in Arnhem is blij met dit bericht. 'We hebben hier in de Arnhemse raad jarenlang op aangedrongen. Het is mooi dat we dankzij dit experiment ervaring kunnen opdoen met verkoop van veilige softdrugs die niet meer afkomstig zijn uit illegale inkoop.'

Blij en trots

Arnhem zit bij de tien geselecteerde gemeenten die gaan meedoen met het experiment gesloten coffeeshopketen. D66 heeft zich jarenlang landelijk en lokaal ingezet voor de regulering van wietteelt. Dit experiment biedt de mogelijkheid om hiermee ervaring op te doen. Raadslid Susan van Ommen is blij en trots dat dit in Arnhem gaat gebeuren. Na jaren stilstand gaat er eindelijk wat gebeuren.

Huidig systeem onhoudbaar

Momenteel kent Nederland het gedoogbeleid voor coffeeshops. Cannabis mag wel worden verkocht, maar niet gekocht. Een onhoudbaar systeem, daar is vriend en vijand het over eens. D66 pleit al jaren voor verandering en ziet dit als een mooie stap richting die verandering. Raadslid Susan van Ommen: 'Dat we in de toekomst gaan reguleren, is zeker. Door dit experiment krijgen we antwoorden op vragen die er dan ook zullen zijn.' Ook op andere plekken in de wereld, zoals Uruguay en Canada, wordt momenteel al ervaring opgedaan met legale teelt.

Kritisch volgen

Arnhem heeft momenteel tien coffeeshops. Zij kunnen straks legaal ondernemen. 'Maar het allerbelangrijkste is de volksgezondheid. Dat de gebruiker weet wat er in het product zit en zeker is van de kwaliteit, net als bij tabak en alcohol,' aldus Van Ommen. 'Dit experiment is een geweldige kans. Wij zullen als D66 dit dan ook zeer kritisch volgen, om ons ervan te verzekeren dat het zo wordt uitgevoerd dat het een maximale kans op succes heeft.' Het experiment gaat in 2021 van start.