Houtopslag bij woning in brand gestoken

Maandag 2 september jl. omstreeks 01.30 uur is een houtopslag aan de voorzijde van een woning aan de Grachtweg in brand gestoken. Daardoor is schade ontstaan aan de woning.

De bewoners worden die nacht wakker van een brandlucht. Als zij gaan kijken zien zij dat de houtopslag aan de voorzijde van hun woning in brand staat. Onmiddellijk is de brandweer gealarmeerd. Terwijl deze aanrijdend is, wordt het vuur al door één van de bewoners met een waterslang bestreden. De brandweer heeft flink nageblust en de houtblokken uit elkaar gehaald.

Tweede keer

Al eerder heeft de houtopslag bij dezelfde woning aan de linkerzijde vlam gevat. Dat is op dinsdag 23 juli jl. omstreeks 23.55 uur gebeurd. Er is toen niet gelijk gedacht aan brandstichting omdat eerder dit dag ook tuinafval is verband. Twee maal brand op dezelfde plek doet nu vermoeden dat er mogelijk sprake is van brandstichting.