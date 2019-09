Agressieve rochelende kapper krijgt taakstraf

Een kapper in Breda kreeg woensdag van de politierechter een taakstraf opgelegd van 60 uur waarvan 30 voorwaardelijk omdat tijdens een controle in zijn kapsalon twee inspecteurs te maken kregen met agressie. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Met schaar zwaaien

In maart 2018 controleerden medewerkers van de Inspectie SZW in Breda op arbeidsvreemdelingen, wet minimumloon en arbeidstijden. Bij een controle in een kapsalon kregen twee inspecteurs te maken met agressie. De eigenaar zwaaide met een schaar voor de controleurs, hij rochelde, greep een vrouwelijke controleur hard vast en sloeg met een platte hand de mannelijke controleur uitdagend op de borst. De ambtenaren voelden zich genoodzaakt te stoppen met hun controle.

Belemmeren

‘Ik doe wat ik wil in mijn zaak’ zei de eigenaar destijds en belemmerde de ambtenaren in hun werk. Ook enkele klanten keerden zich tegen het tweetal. Bij de politie ontkende de verdachte de ‘ambtsdwang’, het verhinderen van de controle door de ambtenaren.

250 euro betalen

Vandaag moest de man zich verantwoorden voor de politierechter. Zonder dat hij aanwezig was, legde de rechter hem 60 uur taakstraf waarvan 30 uur voorwaardelijk op. Ook moet hij een van de slachtoffers 250 euro betalen. Deze had niet alleen tijdens de controle, maar ook daarna in zijn werk en privéleven last van de agressie. Tijdens de zitting werd door de officier van justitie naar voren gebracht dat de inspecteurs de situatie als terecht bedreigend ervaarden. De rechter besloot: ‘Dit kan echt niet.'De verdachte kan nog in hoger beroep gaan.