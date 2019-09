FIOD houdt twee verdachten aan voor witwassen crimineel geld

De FIOD is het onderzoek gestart op informatie uit een eerder strafrechtelijk onderzoek naar de verhuur van auto’s door een Duitse vennootschap via verhullende constructies. De legale inkomsten van de aangehouden man en vrouw zijn niet hoog genoeg om hun levensstijl (zoals de huur van een exclusieve auto) en hun woonlasten te betalen. Het vermoeden is dat dit allemaal betaald wordt met inkomsten uit criminaliteit. Door de aanschaf van de luxe goederen zouden zij hun criminele inkomsten hebben witgewassen.

De FIOD doorzocht een woning in Lienden en drie woningen in de regio Den Bosch. Er is beslag gelegd op onroerend goed, een Audi Q7 en circa 45.000 euro contant geld. Daarnaast is beslag gelegd op bankrekeningen en digitale en fysieke administratie.

In een van de woningen werd munitie voor een vuurwapen en zwaar vuurwerk aangetroffen. Dit is overgedragen aan de politie.