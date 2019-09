Zorgautoriteit trekt goedkeuring overname IJsselland door Erasmus MC in

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) trekt haar eerdere goedkeuring onder voorwaarden in nadat een zorgverzekeraar bezwaar maakte tegen de overnameplannen. In de bezwaarzaak bleek dat Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis zowel de zorgverzekeraar als de NZa onvolledig informeerden.

Belanghebbende partijen tijdig informeren

Zorgaanbieders die willen fuseren, moeten hun voornemen ter goedkeuring voorleggen aan zowel de NZa als de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NZa toetst of zij de procedure juist doorlopen en of ze de belanghebbende partijen (medewerkers, cliëntenraden, zorgkantoren en zorgverzekeraars) goed en tijdig hebben geïnformeerd over hun voornemen om te fuseren.

Zorgverzekeraar onvolledig geïnformeerd

Erasmus Medisch Centrum en het IJsselland gaven bij de NZa aan dat ze de procedure goed doorlopen hadden en stuurden bewijsstukken mee. In de bezwaarprocedure bleek dat zij de zorgverzekeraar minder informatie hadden gestuurd dan zij aan de NZa meldden. In de correspondentie aan de zorgverzekeraar werd niet gesproken van een voornemen tot een overname, maar van een voornemen tot samenwerking. De zorgverzekeraar is dus onvolledig geïnformeerd over de overnameplannen.

Eerst alsnog goed informeren

De NZa trekt daarom het eerdere besluit in en verwacht dat Erasmus MC en IJsselland eerst belanghebbenden correct informeren en in de gelegenheid stellen hierop te reageren, voor zij opnieuw een aanvraag kunnen doen. De overname kan pas na goedkeuring door de NZa worden aangemeld bij de ACM om te bepalen of deze in overeenstemming is met de mededingingswet.