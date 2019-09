Honderden werknemers uit de zorg demonstreren voor betere cao op de Dam

In Amsterdam hebben werknemers uit de zorg zaterdagmidddag gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden, een lager werkdruk en een hardere aanpak van agressie.

Het zou een herhaling moeten worden van een demonstratie in 1989, het Witte Woede protest. De opkomst was toen enorm. Duizenden zorgmedewerkers trokken toen na de een oproep in de krant met dezelfde eisen naar Den Haag, wat tot verbetering van de arbeidsomstandigheden en een kleine salarisverhoging leidde. Dit meldt de NOS zaterdag.

Nu was er via social media opgeroepen om naar Amsterdam te komen. Daar gaven enkele honderden deelnemers gehoor aan. Ze liepen van de Dam naar het Museumplein.