Auto van de weg op de A7 bij Scheemda

Op de A7 tussen Zuidbroek en Scheemda is zaterdagmiddag een automobiliste betrokken geraakt bij een eenzijdig ongeval.

Omstreeks 13.30 uur verloor de vrouw door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en kwam naast de snelweg in een greppel tot stilstand. Het slachtoffer was voor de hulpdiensten aanspreekbaar, maar kon het voertuig niet verlaten omdat deze op de kop lag.

De brandweer heeft de deur van de auto verwijderd zodat de vrouw uit haar benarde positie kon worden bevrijd. De vrouw kon zelf naar de ambulance lopen voor controle. De auto is door een berger meegenomen.