Jongens gaan er op gestolen scooter vandoor

Rond 03.55 uur zag een agent in de Rusthofstraat twee jongens bij een scooter staan. De jongens gingen er op de scooter vandoor toen ze de agent in de gaten kregen. Agenten zijn de scooter gevolgd en gaven de bestuurder een stopteken. De scooter bleef met hoge snelheid doorrijden. Een motoragent volgde de scooter over het Meiveld. Op de brug reed de scooter tegen de politiemotor aan. Op het Torenwegpad is de scooter tegen een boom tot stilstand gekomen. De twee jongens zijn te voet ervandoor gegaan. Een van hen is op de Bosschaarsweg aangehouden en de andere verdachte is enige tijd later thuis aangehouden. Het tweetal zit vast voor verhoor.