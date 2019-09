Vloeibare cocaïne tussen lading levende vissen

Op woensdag 4 september 2019 heeft de politie Amsterdam vloeibare cocaïne aangetroffen bij een lading levende vissen. In het onderzoek zijn meerdere verdachten aangehouden waarvan er nu nog vier in hechtenis zitten.

Tijdens een observatie in een lopend onderzoek zien politiemensen bij het dierenvervoer vanuit de luchthaven Schiphol dat er tientallen dozen worden ingeladen in bestelbussen. De bussen rijden richting een opslag in Amsterdam waar de inzittenden de dozen uitladen. Het arrestatie team van de politie Amsterdam grijpt in en houdt vier verdachten aan. Het gaat om een 31-jarige man uit Alkmaar en een 61-jarige vrouw, 60-jarige man en 43-jarige man uit Beverwijk. Later die avond wordt ook een 46-jarige man uit Diemen aangehouden.

Als de politie de inbeslaggenomen dozen opent treffen zij tot hun verbazing grote plastic zakken aan gevuld met water en levende vissen. Onderin de zakken met levende vissen zitten gesealde compartimenten met een vloeistof waarvan het forensisch team later constateert dat het vloeibare cocaïne is.

Naar aanleiding van de vondst heeft de politie een vervolgonderzoek verricht waarbij meerdere woningen zijn doorzocht in Alkmaar, Beverwijk en Diemen waar onder andere verdovende middelen, versnijdingsmiddelen, een vuurwapen en mobiele telefoons zijn aangetroffen. Er zijn daarbij meerdere verdachten op verschillende plaatsen in het land aangehouden. De aangetroffen goederen zijn door de politie in beslag genomen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.