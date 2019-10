NVM: Vakantiewoningen worden steeds luxer en ruimer

Afvlakkende prijs maar meer verkocht

In 2018 zijn er bijna 4600 vakantiewoningen verkocht. Dat is 4,8 procent méér dan in 2017. Sinds de start van de metingen is dit het hoogste aantal. Wel vlakt de groei wat af; in de jaren 2015, 2016 en 2017 was de groei steviger. De afzwakkende groei in de vraag uit zich ook in de prijsontwikkeling. De gemiddelde verkoopprijs steeg naar 147.600 Euro en is daarmee slechts een half procent hoger dan in 2017. De markt voor recreatiewoningen volgt daarmee dezelfde trends als de reguliere koopwoningmarkt in Nederland.

Meer ruimte om te ontspannen

Vakantiewoningen zijn vaak vrijstaande woningen op een groter perceel dan ‘thuis’. De gemiddelde woninggrootte bedraagt 70 m2, op een perceel van gemiddeld zo’n 425 m2. Ter vergelijking, een regulier verkochte woning in 2018 was 115 m2 groot, op een perceel van ‘slechts’ 134 m2. Tweederde van de verkochte recreatiewoningen woningen is tussen de 50 en 100 meter groot. Inmiddels is 1 op de 5 verkochte woningen groter dan 100 meter, 15 jaar geleden was dat nog slechts 1 op 8 woningen. De gemiddeld verkochte recreatiewoning wordt dus steeds groter.

Luxe segment groeit ten koste van midden

Het duurdere segment (>200.000) beslaat een steeds groter aandeel van de totale verkopen. Er ontstaat een luxe topsegment van ruime en duurdere recreatiewoningen op gewilde locaties. Dit gaat echter wel ten koste van het middensegment dat een steeds kleiner aandeel van de markt vormt (48% in 2004 en 33% in 2018).

Zeeland is een uitschieter

Op 1 januari 2018 kwam de gemiddelde landelijke vraagprijs uit op 185.000 euro. Op 1 januari 2019 was deze gemiddeld 234.000 euro. Dat is een stijging van 27%. Die enorme stijging van de gemiddelde vraagprijs komt door Zeeland, waar de vraagprijs door het spreekwoordelijke dak gaat. Op 1 januari 2019 was de gemiddelde vraagprijs meer dan 700.000 euro. De oorzaak hiervoor is dat er in Zeeland veel nieuwbouw is met hoge prijzen. Van het totale nieuwbouwaanbod staat maar liefst 45% in Zeeland. Een deel van het nieuwbouwaanbod betreft twee grote parken aan het Veerse Meer/Kamperland met prijzen van 600.000 tot ruim boven de miljoen.