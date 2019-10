NS test ‘automatische treinpiloot’

Het spoor is populair en het aantal treinreizigers groeit fors. Daarom onderzoekt NS innovatieve oplossingen om meer treinen korter op elkaar te laten rijden. NS voert daarom nog dit jaar een eerste testrit uit met een automatische treinpiloot met een Sprinter op de lijn tussen Lelystad en Zwolle. De rit vindt plaats zonder reizigers en onder begeleiding van een machinist die tijdens de rit in de cabine aanwezig is.

Dit najaar rijdt NS de eerste testrit met een trein van het type SNG op de Hanzelijn van Lelystad naar Zwolle. In de cabine wordt een computerunit geplaatst die de trein bestuurd. De computer weet alles van de trein en de infrastructuur en is in staat om de trein te besturen door deze informatie samen te brengen. Gedurende de testrit blijft de machinist in de cabine aanwezig. De machinist kan tijdens de rit bijsturen en ingrijpen als dat nodig is. Vergelijkbaar met de aanwezigheid van de piloot in de cockpit.

Testrit

De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan snel. Zo rijden inmiddels de eerste zelfrijdende auto’s over de A2. Deze technologie doet ook zijn intrede op het spoor om meer treinen korter achter elkaar te laten rijden, en zo meer reizigers te kunnen vervoeren. Door testritten uit te voeren, onderzoekt NS de technische mogelijkheden en wat dit kan opleveren op het gebied van capaciteit, duurzaamheid en veiligheid. We trekken samen op met ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Slimme oplossingen

Het aantal treinreizigers blijft de komende jaren groeien. Om deze groei mogelijk te maken zijn slimme oplossingen nodig om de schaarse infrastructuur zo goed mogelijk te benutten. Zo werd gestart met de tienminutentrein tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Eerder dit jaar introduceerde we een speciale smartwatch die collega’s helpt om op de seconden nauwkeurig te vertrekken. Met de test met de automatische treinpiloot willen we onderzoeken of meer capaciteit op het spoor geboden kan worden door meer treinen kort op elkaar te rijden. Daarnaast pleit NS, samen met partners in de Mobiliteitsalliantie, om te investeren in het netwerk en de infrastructuur om Nederland duurzaam bereikbaar te houden.