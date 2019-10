Verdachte aangehouden bij steekpartij in Arnhem

Zondag rond 08.55 uur werd melding gemaakt van een steekincident in een woning aan de Hommelseweg. Agenten gingen er meteen heen en troffen een gewonde man. De verdachte bleek zich nog elders in het pand op te houden en kon snel worden aangehouden. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

De gewonde man, een 44-jarige inwoner van Arnhem, is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en daarna voor behandeling naar het ziekenhuis gegaan. Forensische opsporing en recherche hebben onderzoek gedaan in de woning. Enkele aangetroffen goederen zijn voor het onderzoek veilig gesteld. De aangehouden verdachte is een 55-jarige inwoner van Arnhem. Hij is naar het politiebureau overgebracht en ingesloten voor verhoor. De twee zijn bekenden van elkaar. Aan het steekincident zou een conflict vooraf zijn gegaan.