Duo krijgt 6 jaar celstraf voor gewapende woningoverval Zutphen

De rechtbank veroordeelt een 33-jarige man uit Deventer en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats tot gevangenisstraffen van 6 jaar. Het duo maakte zich schuldig aan een gewapende woningoverval in Zutphen.

Op 8 juli 2018 drong het duo de woning binnen van een echtpaar van respectievelijk 68 en 70 jaar. De mannen dwongen het mannelijke slachtoffer om geld af te staan. Het mannelijke slachtoffer werd daarbij beschoten en raakte gewond aan zijn onderrug.

Impact

De overval was voor de slachtoffers een traumatische ervaring en zij zullen hier nog jarenlang last van hebben. Zeker als de overval plaatsvindt in je eigen woning, een plek waar zij zich juist veilig hadden moeten voelen. Tijdens de zitting beschreven de slachtoffers welke impact de overval op hun heeft gehad. De gevolgen zijn zowel lichamelijk als psychisch heel fors.

Andere straf dan eis

De opgelegde straf is anders dan de eis van 9 jaar celstraf van de officier van justitie. Het uitgangspunt bij een woningoverval met meer dan licht geweld is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 5 jaar. Rekening houdend met het geweld dat tijdens de overval is toegepast, het letsel van het mannelijke slachtoffer en het strafblad van de beide mannen, oordeelt de rechtbank dat een gevangenisstraf van 6 jaar passend en nodig is.

Schadevergoeding

Tot slot moet het duo ook schadevergoedingen van in totaal ruim 24 duizend euro aan de slachtoffers betalen.