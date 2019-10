Verdachte aangehouden voor veroorzaken dodelijk ongeval

In de nieuwjaarsnacht van dit jaar vond een dodelijk ongeval plaats in de Sottegemstraat in Vlissingen. Hierbij overleed een 24-jarige fietser die afkomstig was uit Vlissingen. De veroorzaker, vermoedelijk een automobilist, reed door. Afgelopen maandag is een verdachte aangehouden in deze tragische zaak.

Het gaat om een 37-jarige Poolse man. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij uitgebreid is gehoord. De man is in verzekering gesteld en zit nog vast. Donderdag zal de verdachte voor de rechter-commissaris worden geleid. Die bepaalt of de man langer vast moet blijven zitten.

Verband met gecrashte auto

Door de verkeerspolitie is, in nauwe samenwerking met de wijkpolitie, forensische opsporing, recherche, het NFI en het Openbaar Ministerie uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Afgelopen juli vond nog een zogenoemd validatie-onderzoek plaats.

Tijdens het lopende onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen dit fatale ongeval en het crashen van een personenauto in de Burgemeester Van Woelderenlaan enkele minuten daarna. De nu aangehouden verdachte werd toen, ernstig gewond, aangetroffen in de nabijheid van deze gecrashte auto. Hij is destijds met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.