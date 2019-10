Overval op McDonald's in Kerkrade

De politie is op zoek naar getuigen van een overval, zaterdagochtend, op een filiaal van McDonald's in Kerkrade.

Twee mannen, die bivakmutsen droegen, sloegen rond 2:00 uur toe in de fastfoodzaak aan het Euregiopark. De daders droegen donkere kleding. De daders bedreigden het personeel met wapens.

Een van de personeelsleden, die ook de politie alarmeerde, had zichzelf opgesloten in het kantoor van het pand en wist zo aan de belagers te ontsnappen. Er is geen buit gemaakt en er zijn geen gewonden.

Het onderzoek loopt.