Gemeente houdt bijeenkomst vanwege tragische dood echtpaar Hengelo

Reactie burgemeester Besselink

Burgemeester Marianne Besselink heeft vandaag gereageerd op de vondst van de twee lichamen van het overleden echtpaar. 'Vanochtend kreeg ik het vreselijke bericht over de vondst van twee overleden inwoners in hun woning aan de Julianalaan in Hengelo. Het gaat om het echtpaar dat in het huis woont'.

'Grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap'

'De politie onderzoekt nu hun dood. Ik sta in nauw contact met de politie. Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt. Een grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden', aldus Besselink.