Zwaar ongeval bij Zuidlaarderveen

Op de Zuidlaarderweg (N962) in Zuidlaarderveen is dinsdagavond een auto achterop een tractor geknald. De automobilist raakte hierbij bekneld. Het slachtoffer werd gestabiliseerd in de ambulance. Hierna is de man met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.