Bestuurder bestelbus negeert stopteken en ramt poort

Woensdagavond is een 24-jarige man uit Raamsdonksveer aangehouden nadat hij een stopteken negeerde en vervolgens tegen een poort is gereden. 'De bestuurder ging er vandoor maar is korte tijd later aangehouden', zo laat de politie donderdag weten.

Verhoogde snelheid

'De bestelbus reed rond 22.50 uur met verhoogde snelheid over de Beertweerlaan. Agenten zagen dat de bestelbus overhelde in de bocht en wilde de bestuurder aanspreken op zijn gedrag. De bestuurder zag de politiewagen achter hem rijden en ging harder rijden. De agenten gaven een stopteken maar de bestuurder bleef doorrijden', aldus de politie.

Uit het zicht

De agenten verloren het zicht op de bestelbus. Korte tijd later zagen ze de bus weer rijden en werd de achtervolging voortgezet. Op de Hoge Donk ramde de bus een poort bij een woning. De bestuurder verliet het voertuig en ging er vandoor. Later is hij aangehouden op verdenking van verlaten plaats ongeval. Na zijn verhoor mocht hij naar huis. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De eigenaar van de poort heeft aangifte gedaan vanwege de schade aan zijn poort. De politie stuurt het dossier in naar het Openbaar Ministerie.