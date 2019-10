Nieuwe aanhoudingen in onderzoek schietpartij

In het onderzoek naar de schietpartij op zondagavond in Veldhoven, werden in de loop van maandag nog eens twee mannen aangehouden. Al eerder hielden we vijf verdachten aan.

Ook deze laatste aangehouden verdachten worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de ruzie en de schietpartij van zondagavond. Naar de achtergrond van dit incident en naar de rol van elke aangehouden verdachte wordt nog volop onderzoek gedaan door de recherche in Eindhoven. De vijf verdachten die al eerder werden opgepakt zitten nog vast. De aangehouden verdachten zijn vier mannen uit Veghel (27, 33, 43 en 43 jaar) en drie mannen uit Veldhoven (20,21 en 55 jaar). Omdat we er vooralsnog vanuit gaan dat er meerdere voertuigen en personen betrokken zijn geweest, sluiten we nog meer aanhoudingen niet uit.

Meerdere gewonden

Zondagavond rond 22.15 uur kwam bij de politie een melding binnen dat er werd geschoten in de omgeving van de Houtwal. Meerdere auto’s zouden elkaar achtervolgen van de Houtwal in de richting van Veldhoven. Daarbij is meerdere keren geschoten. Op de Traverse reden de auto’s op elkaar in en komen tot stilstand. Meerdere mensen zouden vervolgens weggevlucht zijn uit de auto’s. Als agenten ter plaatse komen treffen ze in de auto nog één gewonde man aan. Ook op de Heerbaan wordt even later een auto aangetroffen. Daarin zit eveneens een gewonde man. Ook deze auto en man lijken bij het incident betrokken te zijn. Korte tijd later melden zich drie mannen op het politiebureau in Veldhoven. Eén van hen heeft een schotwond. Alle drie zijn zij naar het ziekenhuis overgebracht. Een van de mannen werd al snel uit het ziekenhuis ontslagen en ingesloten op het politiebureau.