OM wil dat oud-wethouder Roermond bijna 300.000 euro betaalt aan Staat

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank geëist dat een veroordeelde oud-wethouder van Roermond in totaal 290.444,07 euro betaalt aan de staat. Volgens het OM heeft hij dat voordeel genoten door corruptie. Het OM ziet ook de giften van een bevriende projectontwikkelaar en lokale ondernemers in Roermond als crimineel voordeel. Ze maakten daarnaast onder andere reisjes naar buitenlandse voetbalwedstrijden en vastgoedbeurzen, aldus het OM.

De oud-wethouder is door het Hof onherroepelijk veroordeeld voor corruptie, witwassen, stembusfraude en schending van het ambtsgeheim. De hoge raad heeft dat vonnis op 9 juli 2019 in stand gelaten, waarmee het arrest onherroepelijk is. Hij kreeg één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en hij kreeg het verbod om een bestuurlijk ambt te bekleden voor de periode van twee jaar.

Het OM heeft berekend dat de veroordeelde 116.537,88 euro voordeel heeft gehad door omkopingsgiften die het hof in het arrest bewezen heeft verklaard. Dit betreft onder andere luxe reizen en donaties van omkopende partijen op een rekening die op naam van een adviesbedrijf van de kinderen van de oud-wethouder stond. Daarnaast heeft hij 173.906,22 euro voordeel genoten door donaties die weliswaar niet ten laste zijn gelegd in de strafzaak, maar waarvan het OM stelt dat het wel aannemelijk is dat het hier gaat om corrupte giften. Het OM heeft gezien dat op de bankrekening op naam van het adviesbedrijf nog meer giften binnen kwamen, onder het mom van giften aan de VVD. Volgens het OM kan je dit zien als giften aan de veroordeelde in prive. Daarnaast is er de reclamezuil met daarop een afbeelding van een andere VVD-er. Hiervoor zijn ook giften verzameld van omkopende partijen en die ziet het OM ook als ‘smeergelden’. Tot slot bezocht verdachte op kosten van omkopende partijen een vastgoedbeurs in Amsterdam. Ook dat bedrag moet hij van het OM terugbetalen. In totaal gaat het om een bedrag van 290.444,07 euro.

De rechtbank komt op 12 december met het vonnis.