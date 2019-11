Drugs en geld in beslag genomen

Bij aanspreken zagen de agenten een rokende joint liggen in de asbak van de auto. Hierop werd meteen om uitlevering van alle aanwezige drugs gevraagd. Toen de man uit zijn auto stapte zagen de agenten een boterhamzakje met verschillende verpakkingen henneptoppen in de auto liggen. De bestuurder is aangehouden. Het betreft een man van 21 uit Bergen op Zoom.

De man bleek een geldbedrag van ruim 1600 euro op zak te hebben. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen.

Verborgen ruimte

Uit onderzoek bleek later dat er in een verborgen ruimte in de auto nog meer drugs zaten. Ook die zijn in beslag genomen. In totaal gaat het om ruim 87 gram henneptoppen en ruim 41 gram hasj.

Ook moest de man een speekseltest ondergaan waaruit bleek dat hij THC had gebruikt. Een arts is naar het bureau gekomen om een bloedafname te doen bij de Bergenaar. Voor dit feit wordt proces-verbaal opgemaakt. Als de uitslag van het bloedonderzoek bekend is dan neemt de Officier van Justitie een beslissing over de verdere afhandeling hieromtrent.

De verdachte is ingesloten en wordt vandaag gehoord.