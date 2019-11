Man (18) gewond geraakt bij steekincident Steenwijk

Een 18-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag even voor 03.30 uur gewond geraakt bij een steekincident in Steenwijk. 'Het gewonde slachtoffer werd door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht', zo meldt de politie zondag.

Politieonderzoek

De politie is direct een onderzoek gestart. 'Voor zover nu bekend heeft het steekincident zich in de omgeving van de J.H. Tromp Meestersstraat/Weemstraat afgespeeld', aldus de politie. Het is op dit moment niet duidelijk of dit buiten is gebeurd of in een woning of ander pand. De toedracht van het steekincident is nog onduidelijk. Daarom is de politie op zoek naar getuigen.