Fietser (70) omgekomen bij aanrijding met bedrijfswagen

Bij een verkeersongeval in Kerkdriel is zaterdagochtend rond 10.30 een fietser om het leven gekomen. De noodlottige aanrijding vond plaats op de kruising van de Provincialeweg en de Grote Inghweg.

Reanimatie

De hulpverleningsdiensten politie, ambulance, brandweer en ook een traumahelikopter rukten na de melding uit. Een omstander was direct al gestart met reanimatie van de fietser. Alle hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer, een 70-jarige inwoner van Kerkdriel, overleed ter plaatse.

VOA

In het onderzoek dat werd opgestart naar de toedracht van het ongeval spraken politieagenten met een getuige. Verkeersongevallenanalyse kwam ter plaatse voor (technisch) sporenonderzoek en de bestuurder van de bedrijfswagen is meegenomen naar het politiebureau waar hij werd gehoord over de toedracht.

'Plotseling linksaf'

Uit het onderzoek zover blijkt dat de bestuurder van de bedrijfswagen vanaf de rotonde Alem kwam en over de Provincialeweg richting Velddriel reed. De 70-jarige man reed op het aangrenzende fietspad. Op het moment dat de bestuurder hem wilde passeren zou de fietser ter hoogte van de Grote Inghweg plotseling linksaf zijn geslagen. De bestuurder probeerde hem te ontwijken maar kon een aanrijding niet meer voorkomen.