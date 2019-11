Automobilist alsnog overleden na zwaar ongeval A17

Zondag is de bestuurder, die zaterdagmorgen gewond raakte bij een zwaar ongeval tussen twee auto's op de A17 richting Dordrecht, in het ziekenhuis overleden.

De politie zoekt nog getuigen en specifiek een vrachtwagenchauffeur, die door de twee automobilisten werd ingehaald.

Het gaat om de 19-jarige man uit Tholen. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval, het politieonderzoek is nog niet afgerond.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar mensen, die meer over het ongeval weten. Specifiek is de politie op zoek naar een vrachtwagenchauffeur, die kort voor het ongeval eerst door het slachtoffer en vervolgens door de automobilist (20) uit Bergen op Zoom werd ingehaald. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld altijd bij uw reactie zaaknummer 2019269418.

Twee automobilisten gewond na zwaar ongeval

Zaterdagmorgen ontstond op de A17 een ongeval tussen twee auto's. De bestuurders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde rond 6.05 uur tussen knooppunt De Stok en industrieterrein Borchwerf in de richting van Dordrecht. De twee auto's botsten op elkaar. Een auto werd bestuurd door een 19-jarige man uit Tholen en de andere auto door een 20-jarige man uit Bergen op Zoom. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Zo is een sporen onderzoek ingesteld en worden de betrokkenen verhoord. Ter hoogte van knooppunt De Stok werd een omleiding ingesteld.